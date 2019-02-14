Скончался народный артист России Сергей Захаров

12:20

В Москве в возрасте 68 лет скончался народный артист РФ Сергей Захаров. Об этом 78.ru заявили в пресс-службе Союза композиторов Петербурга.

Сергей Захаров родился в 1950-м году в украинском городе Николаеве. Рано женился. Обратил на себя внимание своим незаурядным певческим талантом во время службы в армии.



В 1971 году поступил на отделение музыкальной комедии музыкального училища имени Гнесиных, а в 1973 году перешёл на работу в Ленинградский мюзик-холл и перевёлся в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова.



В 1975 году снялся в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки», где сыграл одну из главных ролей вместе с такими актёрами, как Людмила Гурченко, Андрей Миронов и Александр Ширвиндт.



В 1985 году Сергей Захаров стал солистом арт-агентства Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга. Певец побывал с гастролями в 43 странах мира.

