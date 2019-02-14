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НОВОСТИ

ПФР собирается предупреждать о будущей пенсии за 15-20 лет

13:20 14.02.2019 Источник: RNS

Пенсионный фонд России запустит новый проект по информированию трудоспособного населения о возможных выгодах от пенсионного страхования за 15-20 лет до выхода на пенсию, сообщил глава ПФР Антон Дроздов в ходе сессии «Финансовая грамотность населения как основа финансовой стабильности» в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

«…Мы собираемся также запустить проект, называется “Моя пенсия”, взять целевую аудиторию — тех граждан, которые уже имеют некую трудовую историю, но им еще 15-20 лет до пенсии, и адресно идти к ним через роботизированную рассылку, через моделирование жизненных ситуаций показать им, что сейчас у них происходит, сколько бы они сейчас получили пенсию, если бы они продолжали работать в этом же объеме, и что нужно делать, чтобы за оставшееся время получить максимально возможную выгоду от пенсионного страхования», — заявил Дроздов.  RNS

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