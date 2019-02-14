Медведев будет лично контролировать реализацию нацпроектов на местах
13:32 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Дмитрий Медведев планирует постоянно выезжать в регионы для контроля реализации нацпроектов, чиновники будут нести личную ответственность за результат. Об этом глава правительства сообщил, выступая на пленарном заседании российского инвестиционного форума в Сочи.
"Отчеты нужны и мне лично, и правительству, но следить за ситуацией только из московских кабинетов невозможно. Поэтому и я, и мои коллеги по правительству будут выезжать в регионы. Мы об этом договорились, - пообещал он, заметив, что такие поездки уже начались. - Но за каждую недостроенную школу, за каждый непостроенный, неотремонтированный километр дороги, не приведенный в порядок парк или неубранную свалку будет отвечать не "абстрактная" власть, а конкретный чиновник. Отвечать перед правительством".
Эта ответственность должна быть серьезной, подчеркнул глава правительства. Медведев отметил, что о выполнении нацпроектов будут судить по конкретным показателям. "Это гораздо убедительнее для людей, чем тысячи отчетов", - подчеркнул он.
Премьер заверил, что для успеха у России есть все: положительная динамика в макроэкономике, беспрецедентный объем государственных инвестиций в национальные проекты, вовлеченность и заинтересованность регионов, новые кадры и компетенции, которые будут создаваться во всех отраслях.
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