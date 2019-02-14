0
0
0
НОВОСТИ

Суд снял арест с имущества Улюкаева

14:00 14.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Замоскворецкий суд Москвы снял обеспечительный арест с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева – он осужден на 8 лет по обвинению в коррупции. На снятии ареста настаивали адвокаты Улюкаева, указывая на то, что в приговоре нет разъяснений по поводу судьбы арестованного имущества.

Таким образом из-под ареста освобождены 10 земельных участков, жилой дом, автомобиль и денежные средства на общую сумму более миллиона долларов и около 300 миллионов рублей.

Судебное заседание проходило без бывшего министра. Улюкаев заявил. Что не хочет в нем участвовать по видеосвязи.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 14.02.2019
РФ рассчитывает на выполнение Венесуэлой обязательств по долгу даже при смене власти
0
15
14:12 14.02.2019
РФ с самого начала говорила об инсценировке химатаки в сирийской Думе - Песков
0
69
13:32 14.02.2019
Медведев будет лично контролировать реализацию нацпроектов на местах
0
120
13:20 14.02.2019
ПФР собирается предупреждать о будущей пенсии за 15-20 лет
0
137
13:05 14.02.2019
Песков сравнил законопроект о санкциях США против энергопроектов и банков РФ с рэкетом
0
162
13:00 14.02.2019
Голикова назвала самый бедный регион РФ
0
172
12:32 14.02.2019
В КПРФ предлагают наказывать чиновников штрафами за оскорбляющие россиян высказывания
0
202
12:20 14.02.2019
Скончался народный артист России Сергей Захаров
0
271
12:05 14.02.2019
В Конгрессе США предложили венесуэльской оппозиции не отдавать долги России
0
262
12:00 14.02.2019
Талибы займутся проблемами афганских бизнесменов
0
228

Возврат к списку