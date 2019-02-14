Суд снял арест с имущества Улюкаева

14:00 Источник: Эхо Москвы

Замоскворецкий суд Москвы снял обеспечительный арест с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева – он осужден на 8 лет по обвинению в коррупции. На снятии ареста настаивали адвокаты Улюкаева, указывая на то, что в приговоре нет разъяснений по поводу судьбы арестованного имущества.

Таким образом из-под ареста освобождены 10 земельных участков, жилой дом, автомобиль и денежные средства на общую сумму более миллиона долларов и около 300 миллионов рублей.



Судебное заседание проходило без бывшего министра. Улюкаев заявил. Что не хочет в нем участвовать по видеосвязи. Эхо Москвы

