РФ с самого начала говорила об инсценировке химатаки в сирийской Думе - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с самого начала утверждала об инсценировке химической атаки в сирийском городе Дума. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление продюсера британской Би-би-си Риама Далати о том, что якобы имевшее место в апреле прошлого года применение химического оружия в Думе на самом деле было постановкой.

"Это совпадает с нашими экспертными заключениями", - сказал Песков, напомнив, что "с самого начала аналогичная точка зрения высказывалась нашими экспертами". "Очень многие съемки, которые в том числе делались и "Белыми касками", носили и носят провокационный, постановочный характер и по сути имеют своей целью дестабилизировать и спровоцировать дальнейшую напряженность ситуации в Сирии", - сказал представитель Кремля.



Продюсер британской вещательной корпорации Би-би-си, отвечающий за сирийское направление, Риам Далати написал в среду на своей странице в "Твиттере": "После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не погиб".



Сообщения о применении химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски", которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.



14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума.

