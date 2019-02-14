РФ рассчитывает на выполнение Венесуэлой обязательств по долгу даже при смене власти
14:32 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия рассчитывает на выполнение Венесуэлой международных обязательств по долгу перед РФ даже в случае смены президента и правительства. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
"Это же международные обязательства, должны соблюдаться", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос выплатит ли Венесуэла долг перед РФ в случае смены президента и правительства.
Он также отметил, что Венесуэла не обращалась к РФ за помощью в связи с кризисной ситуацией в республике.
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