Венедиктов вступил за эксперимент по электронному голосованию на выборах в Москве
14:44 14.02.2019
Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что в Москве можно провести экспериментальное электронное голосование при выборах в городской парламент осенью 2019 года. Как сообщил Венедиктов в своем Telegram-канале, несмотря на то, что инициативу нужно обсудить с общественностью, эксперимент может быть проведен в одном из округов столицы. При этом избиратели должны получить возможность отдать свой голос и в электронном виде, и при помощи бумажного бюллетеня. По мнению общественника, для того, чтобы провести электронное голосование, нужно будет внести определенные изменения в федеральное и городское законодательство, а так же провести серьезные консультации с экспертами по кибербезопасности.
Напомним, 45 депутатов Мосгордумы жители столицы РФ будут выбирать в Единый день голосования 9 сентября, всех парламентариев будут избирать по одномандатным округам.
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