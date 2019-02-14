Венедиктов вступил за эксперимент по электронному голосованию на выборах в Москве

14:44

Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что в Москве можно провести экспериментальное электронное голосование при выборах в городской парламент осенью 2019 года. Как сообщил Венедиктов в своем Telegram-канале, несмотря на то, что инициативу нужно обсудить с общественностью, эксперимент может быть проведен в одном из округов столицы. При этом избиратели должны получить возможность отдать свой голос и в электронном виде, и при помощи бумажного бюллетеня. По мнению общественника, для того, чтобы провести электронное голосование, нужно будет внести определенные изменения в федеральное и городское законодательство, а так же провести серьезные консультации с экспертами по кибербезопасности.Напомним, 45 депутатов Мосгордумы жители столицы РФ будут выбирать в Единый день голосования 9 сентября, всех парламентариев будут избирать по одномандатным округам.