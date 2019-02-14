Главу бельгийской военной контрразведки обвинили в шпионаже в пользу РФ
15:00 14.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Главу военной контрразведки Бельгии обвинили в шпионаже в пользу России. Как пишет газета De Morgen, майора Клемента Ванденборре временно отстранили от должности.
Отмечается, что его офис был опечатан ещё в конце января, сам Вандерборре помещён под домашний арест.
В частности, майора подозревают в уничтожении конфиденциальных документов в обычном шредере. Детали его возможных связей с Россией не уточняются.
Источники издания считают, что разбирательство против Ванденборре может быть следствием борьбы за власть внутри Генеральной службы информации и безопасности. Говорит Москва
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