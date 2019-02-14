Главу бельгийской военной контрразведки обвинили в шпионаже в пользу РФ

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Главу военной контрразведки Бельгии обвинили в шпионаже в пользу России. Как пишет газета De Morgen, майора Клемента Ванденборре временно отстранили от должности.

Отмечается, что его офис был опечатан ещё в конце января, сам Вандерборре помещён под домашний арест.



В частности, майора подозревают в уничтожении конфиденциальных документов в обычном шредере. Детали его возможных связей с Россией не уточняются.



Источники издания считают, что разбирательство против Ванденборре может быть следствием борьбы за власть внутри Генеральной службы информации и безопасности. Говорит Москва

