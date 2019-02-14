США оказывают давление на Турцию из-за закупок этой страной систем С-400 у РФ - Эрдоган

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США давят на Турцию в связи с закупкой этой страной у России противоракетных систем С-400, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Относительно С-400. Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом", - сказал президент Турции.

