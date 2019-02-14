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Буддисты требуют извинений от ведущей "Вечернего Урганта"

15:12 14.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Алла Михеева из «Вечернего Урганта» готова извиниться перед бурятами за потушенные благовония. Известный бурятский самбист развернул в сети кампанию и требует от корреспондентки попросить прощения.

Спортсмен Александр Намсараев записал видео, в котором обратил внимание на то, что во время шоу Алла Михеева потушила в кружке с чаем благовония, привезённые из Иволгинского дацана.

Алла Михеева заявила «Говорит Москва», что готова разобраться в тонкостях традиций.

«Если мы обидели чем-то традиции Бурятии, мы обязательно принесём извинения. Но, конечно же, мы не знали каких-то тонкостей, как это нужно делать. Только поэтому это произошло. Будем разбираться».

Корреспондентка шоу «Вечерний Ургант» побывала в Улан-Удэ в начале февраля и приняла участие торжествах по случаю Сагаалгана – одного из самых важных праздников монголоязычных народов.

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