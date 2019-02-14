Буддисты требуют извинений от ведущей "Вечернего Урганта"
15:12 14.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Алла Михеева из «Вечернего Урганта» готова извиниться перед бурятами за потушенные благовония. Известный бурятский самбист развернул в сети кампанию и требует от корреспондентки попросить прощения.
Спортсмен Александр Намсараев записал видео, в котором обратил внимание на то, что во время шоу Алла Михеева потушила в кружке с чаем благовония, привезённые из Иволгинского дацана.
Алла Михеева заявила «Говорит Москва», что готова разобраться в тонкостях традиций.
«Если мы обидели чем-то традиции Бурятии, мы обязательно принесём извинения. Но, конечно же, мы не знали каких-то тонкостей, как это нужно делать. Только поэтому это произошло. Будем разбираться».
Корреспондентка шоу «Вечерний Ургант» побывала в Улан-Удэ в начале февраля и приняла участие торжествах по случаю Сагаалгана – одного из самых важных праздников монголоязычных народов.
НОВОСТИ
- 16:00 14.02.2019
- Путин предложил ввести срок до 15 лет за занятие высшего положения в преступной иерархии
- 15:32 14.02.2019
- США оказывают давление на Турцию из-за закупок этой страной систем С-400 у РФ - Эрдоган
- 15:00 14.02.2019
- Главу бельгийской военной контрразведки обвинили в шпионаже в пользу РФ
- 14:44 14.02.2019
- Венедиктов вступил за эксперимент по электронному голосованию на выборах в Москве
- 14:32 14.02.2019
- РФ рассчитывает на выполнение Венесуэлой обязательств по долгу даже при смене власти
- 14:12 14.02.2019
- РФ с самого начала говорила об инсценировке химатаки в сирийской Думе - Песков
- 14:00 14.02.2019
- Суд снял арест с имущества Улюкаева
- 13:32 14.02.2019
- Медведев будет лично контролировать реализацию нацпроектов на местах
- 13:20 14.02.2019
- ПФР собирается предупреждать о будущей пенсии за 15-20 лет
- 13:05 14.02.2019
- Песков сравнил законопроект о санкциях США против энергопроектов и банков РФ с рэкетом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать