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Би-би-си считает заявление сотрудника об инциденте с химоружием в Сирии его личным мнением

16:12 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Би-би-си считает заявление своего сотрудника, что инцидент с применением химического оружия в сирийской Думе был инсценировкой, его личным мнением. Об этом заявила в четверг представитель британской телерадиовещательной корпорации.

Таким образом она ответила на просьбу корр. ТАСС прокомментировать сообщение в "Твиттере", распространенное ранее продюсером Би-би-си по Сирии Риамом Далати.

"Продюсер выражал свое собственное мнение о некоторых видеоматериалах, которые появились после атаки, но он не говорил, что самой атаки не было", - заявили в вещательной корпорации.

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