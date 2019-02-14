Инфляция в РФ в 2019 г. будет выше официального прогноза в 4,3%, но ниже 5% - Орешкин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в РФ в 2019 г. будет выше официального прогноза Минэкономразвития в 4,3%, но уровень показателя будет ниже 5%. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Ранее в обзоре "Картина экономики" Минэкономразвития дало прогноз, что инфляция в РФ по итогам 2019 г. будет ниже 5% при сохранении текущего курса рубля.



"Мы сейчас будем все (макроэкономические) показатели уточнять. Конечно, что-то может поменяться", - сказал Орешкин. Министр утвердительно ответил на вопрос, будет ли уровень инфляции в РФ по итогам года выше текущего прогноза в 4,3%, но ниже 5%.

