0
0
114
НОВОСТИ

Инфляция в РФ в 2019 г. будет выше официального прогноза в 4,3%, но ниже 5% - Орешкин

16:32 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в РФ в 2019 г. будет выше официального прогноза Минэкономразвития в 4,3%, но уровень показателя будет ниже 5%. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Ранее в обзоре "Картина экономики" Минэкономразвития дало прогноз, что инфляция в РФ по итогам 2019 г. будет ниже 5% при сохранении текущего курса рубля.

"Мы сейчас будем все (макроэкономические) показатели уточнять. Конечно, что-то может поменяться", - сказал Орешкин. Министр утвердительно ответил на вопрос, будет ли уровень инфляции в РФ по итогам года выше текущего прогноза в 4,3%, но ниже 5%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 14.02.2019
В реестр иноагентов внесены еще две организации, которыми руководит Лев Пономарев
0
30
17:12 14.02.2019
Рисков роста безработицы нет - Топилин
0
60
17:00 14.02.2019
Маккейб заявил, что это он отдал приказ о проведении ФБР расследований в отношении Трампа
0
89
16:12 14.02.2019
Би-би-си считает заявление сотрудника об инциденте с химоружием в Сирии его личным мнением
0
150
16:00 14.02.2019
Путин предложил ввести срок до 15 лет за занятие высшего положения в преступной иерархии
0
178
15:32 14.02.2019
США оказывают давление на Турцию из-за закупок этой страной систем С-400 у РФ - Эрдоган
0
187
15:12 14.02.2019
Буддисты требуют извинений от ведущей "Вечернего Урганта"
0
238
15:00 14.02.2019
Главу бельгийской военной контрразведки обвинили в шпионаже в пользу РФ
0
280
14:44 14.02.2019
Венедиктов вступил за эксперимент по электронному голосованию на выборах в Москве
0
213
14:32 14.02.2019
РФ рассчитывает на выполнение Венесуэлой обязательств по долгу даже при смене власти
0
280

Возврат к списку