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Маккейб заявил, что это он отдал приказ о проведении ФБР расследований в отношении Трампа

17:00 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эндрю Маккейб сообщил, что в бытность исполняющим обязанности директора ФБР отдал приказ о проведении двух расследований в отношении президента Дональда Трампа. Маккейб, уволенный из ФБР в марте минувшего года, рассказал об этом в интервью телекомпании Си-би-эс, выдержки из которого были выпущены в четверг в эфир.

Как пояснил Маккейб, он распорядился, чтобы ФБР начало прежде всего контрразведывательное расследование, касающееся Трампа, на фоне утверждений о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Кроме того, эта спецслужба, находящаяся в ведении Министерства юстиции США, открыла расследование, призванное установить, чинил ли Трамп препятствия правосудию, отметил Маккейб. "Я очень хотел добиться того, чтобы "российское дело" находилось на абсолютно прочной основе, чтобы его нельзя было ликвидировать, чтобы, если бы меня быстро убрали, назначили на другую должность или уволили, дело нельзя было закрыть, или чтобы оно не исчезло бесследно в ночи", - сказал Маккейб.

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