Рисков роста безработицы нет - Топилин
17:12 14.02.2019 Источник: RNS
Рисков роста безработицы в 2019 году нет, рост вызван увеличением числа зарегистрированных граждан в связи с повышением пособия по безработице, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин RNS в кулуарах форума «Сочи 2019».
«Рисков, я считаю, что никаких нет, потому что количество зарегистрированных граждан будет увеличиваться — это очевидно. Мы в прошлом году повысили пособие по безработице. Совершенно очевидно, что будет обращаться (на биржу труда — RNS) больше, это совершенно нормальный процесс», — сказал он.
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