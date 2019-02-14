Рисков роста безработицы нет - Топилин

17:12 Источник: RNS

Рисков роста безработицы в 2019 году нет, рост вызван увеличением числа зарегистрированных граждан в связи с повышением пособия по безработице, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин RNS в кулуарах форума «Сочи 2019».

«Рисков, я считаю, что никаких нет, потому что количество зарегистрированных граждан будет увеличиваться — это очевидно. Мы в прошлом году повысили пособие по безработице. Совершенно очевидно, что будет обращаться (на биржу труда — RNS) больше, это совершенно нормальный процесс», — сказал он.

