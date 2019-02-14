В реестр иноагентов внесены еще две организации, которыми руководит Лев Пономарев

17:32 Источник: Эхо Москвы

Минюст внес в реестр иностранных агентов еще две организации, которыми руководит правозащитник Лев Пономарев. Это Фонд «В защиту прав заключенных», одним из учредителей которого была Людмила Алексеева, а также и региональная общественная организация «Горячая линия».

13-го февраля в список иностранных агентов было внесено движение «За права человека».



Сам Пономарев сказал «Эху Москвы», что не будет оспаривать это решение Минюста. Лев Пономарев добавил. Что о включении НКО в реестр иноагентов узнал от журналистов.