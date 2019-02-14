В реестр иноагентов внесены еще две организации, которыми руководит Лев Пономарев
17:32 14.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Минюст внес в реестр иностранных агентов еще две организации, которыми руководит правозащитник Лев Пономарев. Это Фонд «В защиту прав заключенных», одним из учредителей которого была Людмила Алексеева, а также и региональная общественная организация «Горячая линия».
13-го февраля в список иностранных агентов было внесено движение «За права человека».
Сам Пономарев сказал «Эху Москвы», что не будет оспаривать это решение Минюста. Лев Пономарев добавил. Что о включении НКО в реестр иноагентов узнал от журналистов.
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