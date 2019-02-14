Тело Хашогги могло быть сожжено в печи в резиденции саудовского генконсула - ТВ
18:00 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тело саудовского журналиста Джамаля Хашогги могло быть уничтожено в печи на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом в четверг сообщает телеканал Эн-ти-ви со ссылкой на отчет управления безопасности Стамбула.
На территории диппредставительства, как указывается в отчете, расположены два канализационных колодца и печь, которая может работать на дровах или на природном газе. При этом жар в печи может достигать температуры в тысячу градусов Цельсия, чего, по мнению турецких экспертов, достаточно для полного уничтожения мягких тканей и костей, а также ДНК.
Полиция выяснила, что после убийства Хашогги сотрудники генконсульства заказали доставку 32 порций сырого мяса из одного из популярных в городе ресторанов. Информацией о целях этих действий дипломатов полиция пока не располагает.
Хашогги, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии "в результате конфликта". Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести открытое расследование произошедшего. Тело Хашогги до сих пор не найдено.
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