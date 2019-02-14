0
0
63
НОВОСТИ

В жилом доме в Красноярске взорвался бытовой газ

18:40 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Красноярске, сообщили ТАСС в четверг в МЧС . "Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Красноярске", - сказали в ведомстве.

По данным источника ТАСС, спасены 10 человек.

"Погибших и пострадавших, предварительно, нет", - сообщили также в МЧС.

[обновлено 18:55]  Тело женщины обнаружено на месте ЧП в Красноярске, где в жилом доме в четверг произошел хлопок газа. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МВД.

"На месте происшествия обнаружено тело погибшей женщины, ведутся следственно-оперативные мероприятия", - сказал представитель регионального главка МВД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 14.02.2019
Тело Хашогги могло быть сожжено в печи в резиденции саудовского генконсула - ТВ
0
128
17:32 14.02.2019
В реестр иноагентов внесены еще две организации, которыми руководит Лев Пономарев
0
150
17:12 14.02.2019
Рисков роста безработицы нет - Топилин
0
154
17:00 14.02.2019
Маккейб заявил, что это он отдал приказ о проведении ФБР расследований в отношении Трампа
0
188
16:32 14.02.2019
Инфляция в РФ в 2019 г. будет выше официального прогноза в 4,3%, но ниже 5% - Орешкин
0
196
16:12 14.02.2019
Би-би-си считает заявление сотрудника об инциденте с химоружием в Сирии его личным мнением
0
223
16:00 14.02.2019
Путин предложил ввести срок до 15 лет за занятие высшего положения в преступной иерархии
0
261
15:32 14.02.2019
США оказывают давление на Турцию из-за закупок этой страной систем С-400 у РФ - Эрдоган
0
249
15:12 14.02.2019
Буддисты требуют извинений от ведущей "Вечернего Урганта"
0
317
15:00 14.02.2019
Главу бельгийской военной контрразведки обвинили в шпионаже в пользу РФ
0
393

Возврат к списку