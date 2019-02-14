В жилом доме в Красноярске взорвался бытовой газ
18:40 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Красноярске, сообщили ТАСС в четверг в МЧС . "Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Красноярске", - сказали в ведомстве.
По данным источника ТАСС, спасены 10 человек.
"Погибших и пострадавших, предварительно, нет", - сообщили также в МЧС.
[обновлено 18:55] Тело женщины обнаружено на месте ЧП в Красноярске, где в жилом доме в четверг произошел хлопок газа. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МВД.
"На месте происшествия обнаружено тело погибшей женщины, ведутся следственно-оперативные мероприятия", - сказал представитель регионального главка МВД.
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