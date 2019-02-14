В жилом доме в Красноярске взорвался бытовой газ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Красноярске, сообщили ТАСС в четверг в МЧС . "Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Красноярске", - сказали в ведомстве.

По данным источника ТАСС, спасены 10 человек.



"Погибших и пострадавших, предварительно, нет", - сообщили также в МЧС.



[обновлено 18:55] Тело женщины обнаружено на месте ЧП в Красноярске, где в жилом доме в четверг произошел хлопок газа. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МВД.

"На месте происшествия обнаружено тело погибшей женщины, ведутся следственно-оперативные мероприятия", - сказал представитель регионального главка МВД.