Путин пока не видит признаков вывода войск США из Сирии, хотя склонен верить Трампу

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва пока не видит особых изменений в Сирии, связанных с планами США вывести свои войска из этой страны.

"Президент Соединенных Штатов [Дональд] Трамп достаточно активно работает над исполнением своих предвыборных обещаний, что весьма редко случается в политической жизни США на практике, - заявил российский лидер по итогам саммита РФ-Иран-Турция. - Одно из этих обещаний - вывод войск американских из Сирии". "Но внутриполитическая ситуация складывается так, что не всегда удается достичь тех целей, которые он [Трамп] перед собой ставит, - добавил Путин. - Что будет происходить дальше, мы не знаем, но на сегодняшний день мы констатируем, что больших изменений на территории нет".



По его словам, Москва исходит из того, что вывод американских войск все-таки произойдет. "И если это будет так, то единственным верным решением вопроса с целью обеспечения безопасности является передача этих территорий под контроль сирийских вооруженных сил", - уверен Путин.

