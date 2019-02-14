Латвии не нужны элементы американской ПРО – министр обороны

20:00 Источник: Эхо Москвы

Латвии не нужны элементы американской ПРО. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

«У нас таких планов нет. Мы этого не хотим, и такого не будет», — сказал он.

При этом А.Пабрикс подчеркнул, что противоракетная оборона нужна каждому государству. «Я не говорю про американскую ПРО — у нас есть свои планы. Да, мы хотим защищать свое небо. Это нормально, чтобы у каждого государства была такая возможность — контролировать ситуацию на своей территории», — уточнил министр.

А.Пабрикс также отметил, что особое беспокойство Латвии вызывают российские «Искандеры» в Калининградской области.