Латвии не нужны элементы американской ПРО – министр обороны
20:00 14.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Латвии не нужны элементы американской ПРО. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
«У нас таких планов нет. Мы этого не хотим, и такого не будет», — сказал он.
При этом А.Пабрикс подчеркнул, что противоракетная оборона нужна каждому государству. «Я не говорю про американскую ПРО — у нас есть свои планы. Да, мы хотим защищать свое небо. Это нормально, чтобы у каждого государства была такая возможность — контролировать ситуацию на своей территории», — уточнил министр.
А.Пабрикс также отметил, что особое беспокойство Латвии вызывают российские «Искандеры» в Калининградской области.
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