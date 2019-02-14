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Британский телеканал назвал имя предполагаемого третьего участника отравления Скрипалей

20:40 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский телеканал "Скай ньюс" распространил в четверг имя третьего человека, который якобы причастен к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года в городе Солсбери.

Как информировал телеканал, который ссылается на инициативную группу Bellingcat, третьего предполагаемого участника покушения зовут Денис Вячеславович Сергеев. Утверждается, что он является сотрудником ГРУ и действовал под вымыленным именем Сергея Вячеславовича Федотова.

В Скотленд-Ярде корр. ТАСС отказались комментировать данную информацию. "Мы не будем комментировать эту публикацию", - сказала представитель столичной полиции.

"Скай ньюс" между тем сообщил, что в день отравления Скрипалей 4 марта третий подозреваемый якобы покинул Великобританию, отправившись в Москву через Рим. При этом ранее газета "Дейли телеграф" информировала со ссылкой на собственные источники о прямо противоположном - о том, что он якобы до сих пор может оставаться на территории Великобритании.

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