Британский телеканал назвал имя предполагаемого третьего участника отравления Скрипалей
20:40 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британский телеканал "Скай ньюс" распространил в четверг имя третьего человека, который якобы причастен к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года в городе Солсбери.
Как информировал телеканал, который ссылается на инициативную группу Bellingcat, третьего предполагаемого участника покушения зовут Денис Вячеславович Сергеев. Утверждается, что он является сотрудником ГРУ и действовал под вымыленным именем Сергея Вячеславовича Федотова.
В Скотленд-Ярде корр. ТАСС отказались комментировать данную информацию. "Мы не будем комментировать эту публикацию", - сказала представитель столичной полиции.
"Скай ньюс" между тем сообщил, что в день отравления Скрипалей 4 марта третий подозреваемый якобы покинул Великобританию, отправившись в Москву через Рим. При этом ранее газета "Дейли телеграф" информировала со ссылкой на собственные источники о прямо противоположном - о том, что он якобы до сих пор может оставаться на территории Великобритании.
НОВОСТИ
- 22:00 14.02.2019
- В ООН сформировалась группа стран-противников вмешательства во внутренние дела
- 21:20 14.02.2019
- Мамаев сыграл в любительском матче в Бутырке
- 20:00 14.02.2019
- Латвии не нужны элементы американской ПРО – министр обороны
- 19:20 14.02.2019
- Путин пока не видит признаков вывода войск США из Сирии, хотя склонен верить Трампу
- 18:40 14.02.2019
- В жилом доме в Красноярске взорвался бытовой газ
- 18:00 14.02.2019
- Тело Хашогги могло быть сожжено в печи в резиденции саудовского генконсула - ТВ
- 17:32 14.02.2019
- В реестр иноагентов внесены еще две организации, которыми руководит Лев Пономарев
- 17:12 14.02.2019
- Рисков роста безработицы нет - Топилин
- 17:00 14.02.2019
- Маккейб заявил, что это он отдал приказ о проведении ФБР расследований в отношении Трампа
- 16:32 14.02.2019
- Инфляция в РФ в 2019 г. будет выше официального прогноза в 4,3%, но ниже 5% - Орешкин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать