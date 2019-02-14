Мамаев сыграл в любительском матче в Бутырке

21:20 Источник: Эхо Москвы

В СИЗО Бутырка прошел любительский футбольный матч с участием. Игрок команды «Краснодар» находится под арестом по делу о хулиганстве. Еще один фигурант этого дела, игрок «Зенита»в матче участие не принимал, так как у него болит колено. В первом тайме Мамаев выступал за команду в оранжевых жилетах, во втором – за зеленых, и забил в общей сложности семь голов.Адвокат футболистазаявил, что игру нельзя называть футбольным матчем в полном смысле. Это просто прогулка лиц, находящихся под стражей, с элементами физической активности и спорта. Между тем, на игру пришли замдиректора ФСИНи глава столичного управления ведомства