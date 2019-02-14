Мамаев сыграл в любительском матче в Бутырке
21:20 14.02.2019 Источник: Эхо Москвы
В СИЗО Бутырка прошел любительский футбольный матч с участием Павла Мамаева. Игрок команды «Краснодар» находится под арестом по делу о хулиганстве. Еще один фигурант этого дела, игрок «Зенита» Александр Кокорин в матче участие не принимал, так как у него болит колено. В первом тайме Мамаев выступал за команду в оранжевых жилетах, во втором – за зеленых, и забил в общей сложности семь голов.
Адвокат футболиста Игорь Бушманов заявил, что игру нельзя называть футбольным матчем в полном смысле. Это просто прогулка лиц, находящихся под стражей, с элементами физической активности и спорта. Между тем, на игру пришли замдиректора ФСИН Валерий Максименко и глава столичного управления ведомства Сергей Мороз. Эхо Москвы
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