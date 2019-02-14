В ООН сформировалась группа стран-противников вмешательства во внутренние дела
22:00 14.02.2019 Источник: РБК
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о формировании группы стран, которая будет защищать принципы, заложенные в уставе международной организации. Видеозапись выступления выложена в Twitter МИД Венесуэлы.
Эта группа выступает в поддержку равноправия народов и их права на самоопределение, суверенитета и равноправия членов ООН, урегулирования конфликтов мирным путем. Страны выступают против угроз применения силы и угроз вмешательства во внутренние дела.
Точный состав группы министр не назвал, но рядом с ним стояли еще 16 человек, в том числе постпред России Василий Небензя. РБК
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