В ООН сформировалась группа стран-противников вмешательства во внутренние дела

22:00 Источник: РБК

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о формировании группы стран, которая будет защищать принципы, заложенные в уставе международной организации. Видеозапись выступления выложена в Twitter МИД Венесуэлы.

Эта группа выступает в поддержку равноправия народов и их права на самоопределение, суверенитета и равноправия членов ООН, урегулирования конфликтов мирным путем. Страны выступают против угроз применения силы и угроз вмешательства во внутренние дела.



Точный состав группы министр не назвал, но рядом с ним стояли еще 16 человек, в том числе постпред России Василий Небензя. РБК