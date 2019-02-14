Палата общин отклонила поправку о новом парламентском голосовании по Brexit до 27 февраля

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата общин большинством в 16 голосов отклонила в четверг поправку к биллю о Brexit, предлагающую новое парламентское голосование по одобрению соглашения между Лондоном и Брюсселем до 27 февраля или альтернативное изъятие этой сделки из повестки дня.

Поправку поддержали 306 парламентариев, 322 депутата нижней палаты проголосовали против нее.

