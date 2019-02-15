Япония может отменить краткосрочные визы для граждан РФ
09:00 15.02.2019 Источник: Коммерсант.ru
Власти Японии могут разрешит россиянам въезжать на территорию страны без визы и находиться там в течение 90 дней, также рассматривается возможность многократного безвизового въезда в течение определенного установленного срока, пишет газета Sankei Shimbun. Перед поездкой граждане России должны будут просто зарегистрировать данные своего загранпаспорта на сайте японского консульства.
По информации источников издания, вопрос отмены виз сейчас рассматривается в правительстве. Коммерсантъ
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комментарии(1)
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dlz 09:46 15.02.2019
В Японию хочется приезжать вновь и вновь. В отличие от Китая.
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