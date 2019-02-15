Путин получил легкую травму во время спарринга с олимпийским чемпионом
09:05 15.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Путин травмировал палец во время спарринга с олимпийским чемпионом. Президент посетил центр «Юг-Спорт» в Сочи после завершения трёхстороннего саммита по Сирии.
Глава государства пообщался со спортсменами, а затем переоделся в кимоно и вышел на татами. Во время выполнения приёмов и бросков с дзюдоистом Бесланом Мудрановым, Путин получил небольшую спортивную травму. Ему наложили тейп на палец руки, и он продолжил тренировку, передаёт РЕН ТВ.
После президент рассказал, что такие занятия с высококлассными спортсменами заряжают энергией и помогают по-другому смотреть на жизнь. Говорит Москва
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