Путин получил легкую травму во время спарринга с олимпийским чемпионом

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин травмировал палец во время спарринга с олимпийским чемпионом. Президент посетил центр «Юг-Спорт» в Сочи после завершения трёхстороннего саммита по Сирии.

Глава государства пообщался со спортсменами, а затем переоделся в кимоно и вышел на татами. Во время выполнения приёмов и бросков с дзюдоистом Бесланом Мудрановым, Путин получил небольшую спортивную травму. Ему наложили тейп на палец руки, и он продолжил тренировку, передаёт РЕН ТВ.



После президент рассказал, что такие занятия с высококлассными спортсменами заряжают энергией и помогают по-другому смотреть на жизнь. Говорит Москва

