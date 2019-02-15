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До двух выросло число жертв взрыва газа в доме в Красноярске

09:20 15.02.2019 Источник: Коммерсант.ru

Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Аварийно-спасательные работы на месте ЧП завершены.

Взрыв произошел в одном из помещений на втором этаже трехэтажного здания. Причиной, по предварительным данным, могла стать неисправность газового оборудования. Коммерсантъ

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