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Российские космические корабли "Союз" могут быть полезны для освоения Луны - НАСА

09:32 15.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские космические корабли "Союз" представляют колоссальное преимущество при обслуживании Международной космической станции (МКС) и могут быть полезны в качестве резервной транспортной системы для освоения Луны. Об этом заявила в четверг корр. ТАСС официальный представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), комментируя слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о разработке по просьбе НАСА лунной версии космического корабля "Союз".

"НАСА работает над созданием открытой инфраструктуры, которая позволит вести исследование Луны на устойчивой основе. Полет на Луну при сотрудничестве с коммерческими и международными партнерами заложит основу для исследования человечеством Марса и других объектов за его пределами", - сказала она. "Российские системы транспортировки представляют колоссальное преимущество при обслуживании Международной космической станции на низкой околоземной орбите. Хотя обсуждения пока находятся на ранней стадии, применение отличающихся друг от друга альтернативных систем и резервных транспортных мощностей может быть полезно для исследования Луны", - добавила представитель НАСА.

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