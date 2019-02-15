Сенаторы США смягчают потенциальные санкции в отношении российских банков

10:00 Источник: РБК

Внесенная в конгресс 13 февраля новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) смягчает потенциальные санкции в отношении российских банков, следует из текста законопроекта, который оказался в распоряжении РБК. В карточке законопроекта на сайте конгресса США документа пока нет; первым об этом написал The Bell.

Новая версия содержит положение, по которому президент должен заблокировать активы и операции любого российского финансового института, который, как определил президент, «предоставил финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны».

Предыдущая версия законопроекта предполагала санкции против российских госбанков просто за то, что они госбанки. Новая версия вводит конкретное условие: поддержка вмешательства в дела других стран.

