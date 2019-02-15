Российских школьников ждут культурные нормативы

10:05 Источник: Эхо Москвы

Для российских школьников вскоре создадут культурные нормативы. Над этим уже работают Министерство просвещения и Минкульт. Об этом рассказал министр Владимир Мединский на инвестиционном форуме в Сочи.

Проект внедрения культурных нормативов будет представлен в ближайшее время — добавил министр культуры Мединский, не уточнив, потребуется ли для этого финансирование. Эхо Москвы

