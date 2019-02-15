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Российских школьников ждут культурные нормативы

10:05 15.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Для российских школьников вскоре создадут культурные нормативы. Над этим уже работают Министерство просвещения и Минкульт. Об этом рассказал министр Владимир Мединский на инвестиционном форуме в Сочи.

Проект внедрения культурных нормативов будет представлен в ближайшее время — добавил министр культуры Мединский, не уточнив, потребуется ли для этого финансирование.  Эхо Москвы

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