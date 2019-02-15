Мадуро рассказал о тайных переговорах с Вашингтоном

10:20 Источник: РБК

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью Assiciated Press сообщил, что его министр иностранных дел Хорхе Арреаса недавно провел секретные переговоры с спецпредставителем Госдепа по Венесуэле Элиоттом Абрамсом.

Со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Венесуэлы, пожелавших остаться неизвестными, AP сообщает, что обе встречи произошли по просьбе США. Первая встреча состоялась 26 января и была «враждебной». Абрамс угрожал Каракасу развертыванием войск и отчитывал правительство Венесуэлы за то, что оно якобы находится в союзе с Кубой, Россией и «Хизбаллой».



Вторая встреча состоялась 11 февраля, атмосфера на ней была менее напряженной. Во время второй встречи Абрамс настаивал на том, что США будут продолжать добиваться отставки Мадуро, даже если военные Венесуэлы продолжат его поддерживать. РБК