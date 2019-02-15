Преемница Меркель в ХДС высказалась за "Северный поток - 2"
10:32 15.02.2019 Источник: REGNUM
Глава немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала строительство газопровода «Северный поток — 2» в интервью немецкому журналу Internationale Politik.
Она подчеркнула, что Россия является надежным поставщиком голубого топлива в Германию. По ее словам, проект строительства «Северного потока — 2» был начат еще при другом правительстве ФРГ, и за прошедшее время сотрудничество с Россией было стабильным.
«Сколько споров ни вызывал бы проект газопровода, стоит отметить, что его уже нельзя отменить. Уже есть контракты и разрешения на строительство», — добавила она.
Она подчеркнула, что не считает угрозой зависимость Германии от поставок российского газа, так как в ФРГ также строятся терминалы для приема сжиженного природного газа, в первую очередь американского. Поэтому политику угроз со стороны Соединенных Штатов она считает ошибочной.
Как сообщалось ранее, 14 февраля постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет построен, несмотря на возможные поправки в газовой директиве ЕС. По его словам, при строительстве могут быть допущены «разные варианты» в зависимости от принятых поправок. ИА REGNUM
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