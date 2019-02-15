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НОВОСТИ

Минобороны РФ рассекретило документы по Афганской войне

11:20 15.02.2019 Источник: Газета.Ru

Министерство обороны России по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана рассекретило уникальные документы. Материалы были опубликованы в информационно-историческом разделе сайта военного ведомства.

Опубликованные документы содержат информацию об истории советских военных частей в Афганистане, а также о героях Афганской войны. В частности, на сайте обнародованы карточки о награждении генерала-лейтенанта Руслана Аушева, начальника российского Генштаба ВС в 1992 году генерала армии Виктора Дубынина и лейтенанта Александра Стовбы, известного также в качестве «воина-поэта».

Кроме того, обнародованы записи о помощи советских военных мирным жителям Афганистана. Например, приводится информация о починке трактора и о подарке советских пионеров афганским детям.

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Газета.Ru

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