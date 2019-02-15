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Из офиса телеканала "Звезда" в Москве эвакуируют сотрудников из-за угрозы взрыва

11:36 15.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телеканал "Звезда" оказался в числе 10 "заминированных" объектов в Москве, из его офиса частично эвакуируют сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва в офисе телеканала "Звезда", проводится частичная эвакуация, начата проверка", - сказал источник.

По данным правоохранительных органов, всего в Москве за час поступили анонимные сообщение об угрозе взрыва на 10 объектов, с которых уже эвакуированы более 5 тысяч человек. "Анонимные письма по электронной почте с угрозами взрывов поступили на адреса 10 различных объектов. Среди них был офис радиостанции "Русское радио", торговые центры Center-T, "Фабрика Станиславского" и "Интерьер", - сказал собеседник агентства. По его словам, некоторые объекты уже проверены полицией, взрывных устройств не обнаружено.

Накануне вечером поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов на Ярославском и Киевском вокзалах в Москве, а также в СИЗО № 4 "Медведь" и СИЗО № 5 "Водник". Все они оказались ложными.

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