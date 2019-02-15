0
0
0
НОВОСТИ

Один человек получил травмы в результате атаки с применением кислоты в метро Парижа

12:00 15.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек получил в пятницу тяжелые травмы в результате нападения с применением кислоты в метро Парижа. Об этом сообщила радиостанция "Франс энфо".

По ее информации, инцидент произошел около 08:00 по парижскому времени (10:00 мск) на 1 линии парижского метрополитена. Никаких других подробностей радиостанция в настоящий момент не приводит. Отмечается, что пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:36 15.02.2019
Из офиса телеканала "Звезда" в Москве эвакуируют сотрудников из-за угрозы взрыва
0
56
11:20 15.02.2019
Минобороны РФ рассекретило документы по Афганской войне
0
82
11:05 15.02.2019
Трамп введет ЧП для получения денег на строительство стены - Fox News
0
105
11:00 15.02.2019
Правительство может ужесточить санкции за нарушение ПДД
0
115
10:32 15.02.2019
Преемница Меркель в ХДС высказалась за "Северный поток - 2"
0
159
10:20 15.02.2019
Мадуро рассказал о тайных переговорах с Вашингтоном
0
169
10:05 15.02.2019
Российских школьников ждут культурные нормативы
0
173
10:00 15.02.2019
Сенаторы США смягчают потенциальные санкции в отношении российских банков
0
176
09:32 15.02.2019
Российские космические корабли "Союз" могут быть полезны для освоения Луны - НАСА
0
197
09:20 15.02.2019
До двух выросло число жертв взрыва газа в доме в Красноярске
0
238

Возврат к списку