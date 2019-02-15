Один человек получил травмы в результате атаки с применением кислоты в метро Парижа

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек получил в пятницу тяжелые травмы в результате нападения с применением кислоты в метро Парижа. Об этом сообщила радиостанция "Франс энфо".

По ее информации, инцидент произошел около 08:00 по парижскому времени (10:00 мск) на 1 линии парижского метрополитена. Никаких других подробностей радиостанция в настоящий момент не приводит. Отмечается, что пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

