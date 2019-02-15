Минздрав готов внести предложения по увеличению возраста для продажи алкоголя
12:20 15.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Минздрав готов внести предложения по увеличению возраста для продажи алкоголя до 21 года. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. Она добавила, что «остается только переговорить» с другими федеральными органами исполнительной власти.
Подготовка этого законопроекта началась осенью прошлого года. Эхо Москвы
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