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Минздрав готов внести предложения по увеличению возраста для продажи алкоголя

12:20 15.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Минздрав готов внести предложения по увеличению возраста для продажи алкоголя до  21 года. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. Она добавила, что «остается только  переговорить» с другими федеральными органами исполнительной власти.

Подготовка этого законопроекта началась осенью прошлого года.  Эхо Москвы

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