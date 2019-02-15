Минздрав готов внести предложения по увеличению возраста для продажи алкоголя

12:20 Источник: Эхо Москвы

Минздрав готов внести предложения по увеличению возраста для продажи алкоголя до 21 года. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. Она добавила, что «остается только переговорить» с другими федеральными органами исполнительной власти.

Подготовка этого законопроекта началась осенью прошлого года. Эхо Москвы

