0
0
94
НОВОСТИ

В законопроект о российском сегменте интернета предлагают внести важное дополнение

12:32 15.02.2019 Источник: Эхо Москвы

В законе об изоляции российского сегмента интернета предложили предусмотреть ситуацию, когда Роскомнадзор не сможет контролировать весь трафик. Об этом сообщили сегодня сразу несколько СМИ, в том числе государственных, со ссылкой на свои источники.

Специальным оборудованием, необходимым для контроля всего трафика, провайдеров должно обеспечить государство. Если власти его не предоставят — операторы связи и дальше смогут оказывать услуги. Но фильтровать весь трафик уже не получится. О поправке ко второму, основному, чтению РБК рассказал источник, знакомый с ходом работы над проектом закона. Это же подтвердил собеседник агентства ТАСС. Цитата: «Если по каким-то причинам государство не сможет обеспечить провайдеров оборудованием, то они работают без изменений. Это принципиальная позиция Минкомсвязи», — подчеркнул источник. На сегодня в бюджете не заложены все необходимые на разработку оборудования средства, добавил собеседник агентства. Законопроект об изоляции российского сегмента интернета Госдума во вторник приняла в первом чтении. Инициатива сенаторов Клишаса и Боковой и депутата от ЛДПР Лугового вызвала массу критики. Звучат опасения, что Россия после принятия закона об автономном Рунете превратится в Китай, где глобальная сеть под тотальным контролем. Ни КПРФ, ни ЛДПР, ни эсеры проект закона не поддержали. А Лугового, который отказался отозвать свою фамилию из соавторов законопроекта, как требовал лидер ЛДПР Жириновский, партия обещала наказать.

По разным оценкам на то чтобы сделать российский сегмент интернета независимым от глобальной сети может потребовать до 20 миллиардов рублей. Некоторые эксперты сомневаются в том, что предложение сенаторов удастся реализовать. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 15.02.2019
Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей
0
10
13:20 15.02.2019
Полиция Миннесоты отказалась считать политическим убийство пса по кличке Трамп
0
44
13:05 15.02.2019
Козак считает, что повышение цен на бензин не превысит уровень инфляции
0
68
13:00 15.02.2019
Совет ЕС обсудит 18 февраля тему свободного судоходства через Керченский пролив - источник
0
85
12:20 15.02.2019
Минздрав готов внести предложения по увеличению возраста для продажи алкоголя
0
135
12:05 15.02.2019
Премьер Израиля не смог вылететь из Польши из-за поломки самолета - СМИ
0
161
12:00 15.02.2019
Один человек получил травмы в результате атаки с применением кислоты в метро Парижа
0
156
11:36 15.02.2019
Из офиса телеканала "Звезда" в Москве эвакуируют сотрудников из-за угрозы взрыва
0
179
11:20 15.02.2019
Минобороны РФ рассекретило документы по Афганской войне
0
246
11:05 15.02.2019
Трамп введет ЧП для получения денег на строительство стены - Fox News
0
202

Возврат к списку