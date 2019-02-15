В законопроект о российском сегменте интернета предлагают внести важное дополнение

12:32 Источник: Эхо Москвы

В законе об изоляции российского сегмента интернета предложили предусмотреть ситуацию, когда Роскомнадзор не сможет контролировать весь трафик. Об этом сообщили сегодня сразу несколько СМИ, в том числе государственных, со ссылкой на свои источники.



Специальным оборудованием, необходимым для контроля всего трафика, провайдеров должно обеспечить государство. Если власти его не предоставят — операторы связи и дальше смогут оказывать услуги. Но фильтровать весь трафик уже не получится. О поправке ко второму, основному, чтению РБК рассказал источник, знакомый с ходом работы над проектом закона. Это же подтвердил собеседник агентства ТАСС. Цитата: «Если по каким-то причинам государство не сможет обеспечить провайдеров оборудованием, то они работают без изменений. Это принципиальная позиция Минкомсвязи», — подчеркнул источник. На сегодня в бюджете не заложены все необходимые на разработку оборудования средства, добавил собеседник агентства. Законопроект об изоляции российского сегмента интернета Госдума во вторник приняла в первом чтении. Инициатива сенаторов Клишаса и Боковой и депутата от ЛДПР Лугового вызвала массу критики. Звучат опасения, что Россия после принятия закона об автономном Рунете превратится в Китай, где глобальная сеть под тотальным контролем. Ни КПРФ, ни ЛДПР, ни эсеры проект закона не поддержали. А Лугового, который отказался отозвать свою фамилию из соавторов законопроекта, как требовал лидер ЛДПР Жириновский, партия обещала наказать.



По разным оценкам на то чтобы сделать российский сегмент интернета независимым от глобальной сети может потребовать до 20 миллиардов рублей. Некоторые эксперты сомневаются в том, что предложение сенаторов удастся реализовать. Эхо Москвы

