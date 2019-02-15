Совет ЕС обсудит 18 февраля тему свободного судоходства через Керченский пролив - источник

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят на плановом заседании 18 февраля вопрос свободного судоходства через Керченский пролив. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии встречи.

"Они обсудят ситуацию вокруг Азовского моря и усиленную милитаризацию зоны, возможную социально-экономическую поддержку ЕС региону, а также вопрос о том, как обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив", - сказал он.

