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Козак считает, что повышение цен на бензин не превысит уровень инфляции

13:05 15.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что цены на бензин будут колебаться не выше уровня инфляции. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами.

"В пределах инфляции", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать роста цен на моторное топливо.

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