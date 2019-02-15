Полиция Миннесоты отказалась считать политическим убийство пса по кличке Трамп
13:20 15.02.2019 Источник: Газета.Ru
Полиция в американском штате Миннесота установила, что убийство собаки по кличке Дональд Трамп не носило политический характер, передает телеканал Fox News со ссылкой на заявление местного шерифа.
Сообщается, что пес породы аляскинский маламут был застрелен 10 февраля.
По данным телеканала, хозяин собаки является убежденным сторонником президента США Дональда Трампа, в то время как его сосед поддерживает демократическую партию. Из-за этого пользователи соцсетей заподозрили, что убийство было связано с политическими разногласиями между соседями.
Шериф округа Джексон на своей странице в фейсбуке заявил, что убивший Трампа человек на законных основаниях защищал домашний скот на территории своей частной собственности. При этом отмечается, что за последние три года на других питомцев владельца собаки жаловались 14 раз. Газета.Ru
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