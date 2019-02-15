Великобритания готова покинуть ЕС без сделки в установленный срок - лидер Палаты общин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания готова к тому, чтобы в установленный срок - 29 марта - покинуть Евросоюз даже в том случае, если соглашение об условиях дальнейшего сотрудничества между Лондоном и Брюсселем так и не будет заключено. Об этом заявила в пятницу вещательной корпорации Би-би-си лидер Палаты общин Андреа Лидсом.

"Британское правительство готово к выходу и Европейского союза без сделки об условиях "развода", если конечно парламент не проголосует за предложенный премьер- министром Терезой Мэй проект [соглашения], - сказала Лидсом. - Это именно то, что произойдет, если за соглашение не проголосуют. Правовая позиция правительства заключается в том, что мы покинем ЕС без сделки".



По словам лидера Палаты общин, избиратели на местах, вне зависимости от того, поддерживали они выход Соединенного Королевства из состава ЕС или голосовали против этого на референдуме 2016 года, в настоящий момент выступают за то, чтобы провести Brexit как можно скорее и не просить Брюссель о переносе сроков.



Вероятность Brexit без сделки, чреватого крайне неприятными последствиями, как для британской экономики, так и для экспортеров с континента, возросла в четверг после того, как британский парламент отказался поддерживать подход Мэй к реализации Brexit. Несмотря на то, что голосование носило символический характер, а его результат не имеет обязывающей силы, такой его исход окажет дополнительное давление на кабмин в вопросе осуществления Brexit. Несмотря на попытки Мэй перезапустить переговоры по Brexit, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать достигнутую 25 ноября прошлого года между Брюсселем и Лондоном сделку. Британский парламент, в свою очередь, отказывается поддержать проект соглашения с ЕС, если в него не будут внесены поправки, касающиеся спорного механизма "бэкстоп", призванного не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией.



Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предполагает, что процесс выхода одного из членов ЕС из состава сообщества должен быть завершен в течение двух лет с момента подачи официального уведомления о таком намерении. Великобритания передала его ЕС 29 марта 2017 года, таким образом Brexit должен состояться уже через полтора месяца. Статья 50 предусматривает и возможность продления этого срока, но лишь при единогласном одобрении Европейского совета.

