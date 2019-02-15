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НОВОСТИ

В мире нет полностью независимых государств - Путин

15:12 15.02.2019

Современный мир – это мир взаимозависимостей, и в нем нет полностью самостоятельных государств. Об этом по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи заявил российский лидер Владимир Путин.

В первую очередь, заметил глава государства, речь идет о гуманитарном сотрудничестве. Такое взаимодействие является важным направлением, способствующим развитию контактов в мире, а также Минска и Москвы в частности.

В целом, Путин остался удовлетворен итогами встречи, которая прошла на территории образовательного центра «Сириус».  rueconomics.ru

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