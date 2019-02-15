Врио губернатора Санкт-Петербурга лишил премии себя и чиновников за плохую уборку города

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил на рабочем совещании в Смольном о том, что лишил премии себя, членов городского правительства и глав районов из-за большого количества жалоб от горожан на содержание города, особенно на уборку улиц. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации.

По итогам совещания Беглов принял отставку глав трех районов: Василеостровского - Юлии Киселевой, Красносельского - Виталия Черкашина и Центрального района - Андрея Хлуткова.



"Ради справедливости хочу сказать, что жители жалуются не только на районные администрации, но и на комитеты, и на правительство Санкт-Петербурга. В целом недовольны горожане нашей с вами работой, что действительно подтверждается соответствующими событиями: по жалобам за прошлый год поступило 126 тысяч обращений - большое количество. <...> Я принял решение, что руководители подразделений городской и районной администрации будут лишены премий, включая глав районов, председателей соответствующих комитетов, членов правительства и, конечно, самого себя. Я считаю, что за этот период времени мы с вами премию не заработали", - сказал Беглов на совещании (видеозапись его выступления на совещании предоставлена ТАСС пресс-службой Смольного).



Он также отметил, что сотрудники администраций утратили обратную связь с жителями. В числе проблем он назвал также излишнюю централизацию власти и недостаток полномочий у районных администраций, передает пресс-служба.

