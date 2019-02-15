Врио губернатора Санкт-Петербурга лишил премии себя и чиновников за плохую уборку города
15:32 15.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил на рабочем совещании в Смольном о том, что лишил премии себя, членов городского правительства и глав районов из-за большого количества жалоб от горожан на содержание города, особенно на уборку улиц. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации.
По итогам совещания Беглов принял отставку глав трех районов: Василеостровского - Юлии Киселевой, Красносельского - Виталия Черкашина и Центрального района - Андрея Хлуткова.
"Ради справедливости хочу сказать, что жители жалуются не только на районные администрации, но и на комитеты, и на правительство Санкт-Петербурга. В целом недовольны горожане нашей с вами работой, что действительно подтверждается соответствующими событиями: по жалобам за прошлый год поступило 126 тысяч обращений - большое количество. <...> Я принял решение, что руководители подразделений городской и районной администрации будут лишены премий, включая глав районов, председателей соответствующих комитетов, членов правительства и, конечно, самого себя. Я считаю, что за этот период времени мы с вами премию не заработали", - сказал Беглов на совещании (видеозапись его выступления на совещании предоставлена ТАСС пресс-службой Смольного).
Он также отметил, что сотрудники администраций утратили обратную связь с жителями. В числе проблем он назвал также излишнюю централизацию власти и недостаток полномочий у районных администраций, передает пресс-служба.
НОВОСТИ
- 16:32 15.02.2019
- Британка, пострадавшая в ДТП с участием герцога Эдинбургского, возмущена исходом дела
- 16:12 15.02.2019
- Минздраву понравилась идея медучреждений, работающих на российских лекарствах - Голикова
- 16:00 15.02.2019
- Европа не хочет появления у себя ракет США, но не решается возразить Вашингтону - Путин
- 15:12 15.02.2019
- В мире нет полностью независимых государств - Путин
- 15:00 15.02.2019
- Великобритания готова покинуть ЕС без сделки в установленный срок - лидер Палаты общин
- 14:32 15.02.2019
- В РФ будут созданы 14 новых территорий опережающего развития
- 14:12 15.02.2019
- Минтранс не поддерживает предложение вернуть курилки в аэропорты
- 14:00 15.02.2019
- В Кремле не обманываются по поводу смягчения американских санкций в отношении российских госбанков - Песков
- 13:32 15.02.2019
- Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей
- 13:20 15.02.2019
- Полиция Миннесоты отказалась считать политическим убийство пса по кличке Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать