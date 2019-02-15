Европа не хочет появления у себя ракет США, но не решается возразить Вашингтону - Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что страны Европы не хотят появления ракет США на своей территории, но не решаются возразить Вашингтону.

"Вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет, но сидят и помалкивают, - заявил он журналистам. - Где их суверенитет?"

