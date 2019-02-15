Лишь каждый пятый бедный россиянин получает соцподдержку от государства - Голикова

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство проанализирует, почему из 19 миллионов бедных только 4,2 млн человек получают меры соцподдержки. Об этом журналистам рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

"По 2017 году у нас 19,3 млн человек находятся за чертой бедности, но при этом получают меры соцподдержки 4,2 млн человек", - сказала она. - Сейчас нам предстоит разобраться в том, что они их не получают, потому что они не знают, что им положено от государства и они не обращаются в силу каких-то причин, или есть еще что-то третье, о чем мы не знаем".

Голикова добавила, что за 2019 год правительство вместе с руководством регионов должно будет проанализировать эту тему.