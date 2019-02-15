Отмена виз не фигурировала в переговорах Путина с премьер-министром Японии - Песков

17:12 Источник: Эхо Москвы

Отмена виз не фигурировала в переговорах Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Это не было предметом недавних переговоров Абэ и Путина. Но тема виз часто фигурирует в переговорах, это к чему мы стремимся, поэтому подобные обсуждения приветствуются», — сказал пресс-секретарь.

