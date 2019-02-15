Отмена виз не фигурировала в переговорах Путина с премьер-министром Японии - Песков
17:12 15.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Отмена виз не фигурировала в переговорах Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».
«Это не было предметом недавних переговоров Абэ и Путина. Но тема виз часто фигурирует в переговорах, это к чему мы стремимся, поэтому подобные обсуждения приветствуются», — сказал пресс-секретарь.
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