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Отмена виз не фигурировала в переговорах Путина с премьер-министром Японии - Песков

17:12 15.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Отмена виз не фигурировала в переговорах Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Это не было предметом недавних переговоров Абэ и Путина. Но тема виз часто фигурирует в переговорах, это к чему мы стремимся, поэтому подобные обсуждения приветствуются», — сказал пресс-секретарь.

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