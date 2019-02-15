ЕС согласовал санкции против 8 человек из-за инцидента в Керченском проливе - Bloomberg
17:40 15.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС согласовал санкции в отношении 8 человека из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщило в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники со встречи послов представителей страны ЕС при центральных органах содружества. О подробностях встречи пока не сообщается.
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