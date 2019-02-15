Главы МИД РФ и ФРГ обсудили различные аспекты проекта "Северный поток - 2"
18:30 15.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас обсудили в пятницу на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности вопросы строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Затрагивались различные аспекты проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", - информировали в министерстве.
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