Главы МИД РФ и ФРГ обсудили различные аспекты проекта "Северный поток - 2"

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас обсудили в пятницу на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности вопросы строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Затрагивались различные аспекты проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", - информировали в министерстве.



