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Польша не хочет, но может разместить ракеты НАТО на своей территории

19:30 15.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша выступает против размещения запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вооружения на своей территории, но не исключает такой возможности, если таково будет решение НАТО. Об этом заявил в пятницу глава МИД республики Яцек Чапутович, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности по теме ситуации вокруг решения США выйти из ДРСМД.

"Мы не хотим, мы против размещения ракет на нашей земле. Но мы выработаем решение с нашими союзниками в НАТО, потому что на российскую угрозу в этом ключе должен быть общий ответ", - сказал Чапутович, отвечая на вопрос модератора, которая, задавая его, указала, что Польша готова разместить на своей территории американские ракеты.

"Я не разделяю ваше мнение о том, что мы хотим разместить ракеты на нашей территории. Если мы это и сделаем, то это будет решением альянса", - добавил он.




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