0
0
79
НОВОСТИ

Пошлины на китайские товары не повысят пока идут переговоры - Трамп

20:30 15.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может отложить сроки повышения пошлин на китайскую продукцию, если торговые переговоры обеих стран будут успешными. С соответствующим заявлением, которое транслировали местные новостные телекомпании, американский лидер выступил в Розовом саду Белого дома.

"Есть вероятность, что я продлю сроки [повышения пошлин] <...>, если переговоры будут хорошими", - подчеркнул он, добавив, что не будет повышать тарифы, пока идут переговоры. "Я люблю пошлины. Я использую их для ведения переговоров", - отметил Трамп.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 15.02.2019
Польша не хочет, но может разместить ракеты НАТО на своей территории
0
173
18:30 15.02.2019
Главы МИД РФ и ФРГ обсудили различные аспекты проекта "Северный поток - 2"
0
235
17:40 15.02.2019
ЕС согласовал санкции против 8 человек из-за инцидента в Керченском проливе - Bloomberg
0
292
17:12 15.02.2019
Отмена виз не фигурировала в переговорах Путина с премьер-министром Японии - Песков
0
286
17:00 15.02.2019
Лишь каждый пятый бедный россиянин получает соцподдержку от государства - Голикова
0
365
16:32 15.02.2019
Британка, пострадавшая в ДТП с участием герцога Эдинбургского, возмущена исходом дела
0
325
16:12 15.02.2019
Минздраву понравилась идея медучреждений, работающих на российских лекарствах - Голикова
0
327
16:00 15.02.2019
Европа не хочет появления у себя ракет США, но не решается возразить Вашингтону - Путин
0
436
15:32 15.02.2019
Врио губернатора Санкт-Петербурга лишил премии себя и чиновников за плохую уборку города
0
344
15:12 15.02.2019
В мире нет полностью независимых государств - Путин
0
466

Возврат к списку