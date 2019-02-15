Пошлины на китайские товары не повысят пока идут переговоры - Трамп
20:30 15.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может отложить сроки повышения пошлин на китайскую продукцию, если торговые переговоры обеих стран будут успешными. С соответствующим заявлением, которое транслировали местные новостные телекомпании, американский лидер выступил в Розовом саду Белого дома.
"Есть вероятность, что я продлю сроки [повышения пошлин] <...>, если переговоры будут хорошими", - подчеркнул он, добавив, что не будет повышать тарифы, пока идут переговоры. "Я люблю пошлины. Я использую их для ведения переговоров", - отметил Трамп.
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