Пошлины на китайские товары не повысят пока идут переговоры - Трамп

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может отложить сроки повышения пошлин на китайскую продукцию, если торговые переговоры обеих стран будут успешными. С соответствующим заявлением, которое транслировали местные новостные телекомпании, американский лидер выступил в Розовом саду Белого дома.

"Есть вероятность, что я продлю сроки [повышения пошлин] <...>, если переговоры будут хорошими", - подчеркнул он, добавив, что не будет повышать тарифы, пока идут переговоры. "Я люблю пошлины. Я использую их для ведения переговоров", - отметил Трамп.



