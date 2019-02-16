Законопроект о запрете выхода из ДРСМД внесен в Конгресс США
08:30 16.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Конгресс США внесён законопроект о запрете выхода страны из ДРСМД. Автором инициативы выступила кандидат в президенты США и член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард.
Габбард утверждает, что Дональд Трамп, пытаясь выйти из ДРСМД, хочет «устроить эскалацию новой холодной войны, начать новую гонку вооружений, транжирить деньги налогоплательщиков на военные приключения, которые снижают нашу безопасность». Она напомнила, что в прошлом году на Гавайях произошла паника, когда по ошибке было разослано предупреждение о ракетном нападении, и люди тщетно пытались найти укрытие и прощались с жизнью и близкими.
Президент США 1 февраля объявил, что начинает процедуру выхода из ДРСМД. На следующий день Владимир Путин сказал, что Россия ответит зеркально и тоже приостанавливает участие в соглашении. Он потребовал от МИДа и Минобороны не инициировать переговоров по этой проблеме. Говорит Москва
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